3 tendencias de moda desde la India

La tendencias de moda no tienen límite geográfico o de idiomas. Aunque el Lakmé Fashion Week se desarrolló literalmente al otro lado del mundo, existen algunas piezas claves de los looks presentados que también tendrán protagonismo dentro de la moda latina. Este evento se desarrolla dos veces al año, y en esta ocasión se presentaron los looks ideales para la temporada otoño-invierno.

El diseñador de moda indio Dhruv Kapoor, de 30 años, fue uno de los creativos más destacados del evento. Estudió en el Instituto Marangoni (Milán). En el 2015, ganó el premio de Vogue: India Fashion Fund en Delhi. SEMANA le presenta las tres mejores tendencias:

Maxi faldas: sea con transparencias o con estampados, predominaron dentro de los 16 looks presentados. Los combinó con chaquetas con animal print o polka dots (lunares). Este tipo de faldas ayuda a dar la apariencia de piernas más largas y disimulan si cuenta con piernas anchas.

Flores: cada año este tipo de estampado tiene cabida en los desfiles más importantes del mundo. En esta ocasión, se lució en vestidos y blusas holgadas. No olvide, si las flores son muy grandes, visualmente dan la apariencia que el cuerpo tiene mayor dimensión. Juegue con flores de diversos colores para looks casuales.

Chaquetas de denim: son una de las piezas preferidas por los más jóvenes por ser cómodas y fáciles de combinar con cualquier look. Entre más grandes, mejor. Lo que diferencia a estos diseños, es que cuentan con detalles impresos o colocados a mano con diseños de aves o de naturaleza. Van mejor para el día, en la noche son muy informales.