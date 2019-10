Tapa imperfecciones y ‘destapa’ alegría

Escribirse el nombre, las iniciales o incluso dibujarse el rostro de su pareja sobre la dermis no es una buena idea. Por más que la pasión del momento lo domine, usted ni nadie sabe cuánto tiempo puede durar esa relación y cargará con esos gráficos sobre el sensible lienzo llamado piel.

Eso le pasó al actor Johnny Depp, quien recurrió al cover up luego de terminar su romance con la también actriz Winona Ryder. Él se hizo marcar las palabras ‘Winona forever’, las mismas fueron cambiadas por ‘Wino forever’ (‘borracho para siempre’). Pero no... ese no es el único tatuaje que el intérprete de ‘El joven manos de tijera’ tuvo que cubrir. Posteriormente se hizo dos en honor al amor de su exesposa Amber Heard, protagonista del filme ‘Aquaman’. Uno se hizo en el antebrazo derecho, se ilustró la silueta de ella, hoy un gran rectángulo tomó su lugar. El segundo se lo realizó en los nudillos, decía la palabra ‘Slim’ (delgada), apodo que le decía a su ex, ahora se lee ‘Scum’ (escoria).

El quiteño Pablo Erazo, de 31 años, también optó por esta técnica y hace un mes se animó a esconder una cicatriz que tenía a la altura de la rodilla, producto de una cirugía de ligamentos cruzados, saldo de su afición por el fútbol. Reconoce que una raya de seis centímetros lo desanimaba y le impedía que vistiera pantalonetas. Ahora un gran ojo reposa en esta parte de su cuerpo y con mucho humor cuenta el porqué de la selección del gráfico, “la intervención quirúrgica me costó un ojo de la cara”.