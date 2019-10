Los tampones y copas menstruales deben indicar en una etiqueta qué sustancias contienen

La zona íntima femenina demanda de muchos cuidados, por tal razón es plausible la decisión del gobernador Andrew Mark Cuomo, gobernador de Nueva York, quien ordenó que tampones, copas menstruales y ropa interior lleven una etiqueta que describa de forma clara y precisa, los ingredientes que contienen, cita El Espectador.

La medida permitirá que las mujeres tengan conocimiento sobre los químicos y tóxicos de estos productos que gozan de gran demanda no solo en Nueva York sino en todo el mundo. Y que pudieran ser los causantes de ciertas irritaciones, alergias o infecciones.

Es bien conocido por las féminas que en el área de la vagina no debe usarse ni jabones ni prendas que puedan alterar su salud. Ni siquiera protectores diarios “o usar solamente aquellos que puedan mantener un flujo de ventilación o de aire. Hay algunos que son específicos para eso y tienen una trama que no es tan cerrada, que no deja la vagina y la vulva, por así decirlo, como tapada”, explica la ginecóloga Natalia Pérez a BBC Mundo.

Por ser uno de los lugares más sensibles del cuerpo femenino, ya que está compuesto de vasos sanguíneos y tejidos por donde se absorben las sustancias que entran en contacto con ella, es prioritario que las compañías dedicadas a este mercado, revelen sus componentes, dijo el gobernador quien ya firmó el proyecto de ley que entrará en vigencia en 180 días, y que convierte a este Estado en pionero del movimiento de equidad menstrual.

Un tema que vale la pena tomar en cuenta si se considera que las mujeres son grandes consumidoras de toallas sanitarias, protectores, copas menstruales, entre otros productos.