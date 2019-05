Sordera infantil: El diagnóstico precoz es vital

Comprueben que oyen bien

La Universidad de Harvard da estas recomendaciones:

- Los primeros dos meses, el recién nacido parpadea, se asusta o se despierta ante ruidos fuertes. Además, la voz de su madre (o de su cuidador) lo tranquiliza y pone atención al escucharla.

- Entre los tres y cinco meses, el bebé gira la cabeza en busca de la fuente de sonido y a partir del primer semestre de vida ya no lo hace solo con la cabeza, sino con el resto del cuerpo. Si en esta etapa el pequeño no emite sonidos ni balbucea, las posibilidades de que padezca algún grado de hipoacusia aumentan.

- Otros signos de alarma son que al año de vida no le llamen la atención los ruidos de timbres y teléfonos; que entre el año y los 18 meses no reconozca su propio nombre; que a los dos años no imite palabras comunes; que a los tres no diga palabras y a los cuatro, frases sencillas. También si en etapas posteriores al menor se le dificulta entender un diálogo, o necesita con frecuencia que le repitan palabras.