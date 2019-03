Sara Herranz: “Te pones las gafas moradas y ya no hay vuelta atrás”

Cada vez hay más público masculino interesado en el trabajo de Sara Herranz, sobre todo a partir de la publicación de su último proyecto. “Eso me hace sentir que hay un cambio y que no necesariamente hay que etiquetar que una historia contada por una mujer sobre una mujer está únicamente destinada un público femenino”.

España se ha convertido en uno de los países con más peso y talento femenino en este ámbito artístico, con ilustradoras jóvenes que buscan un hueco entre los géneros más dominados por los hombres como los cómics de superhéroes. “Siempre se nos pregunta por nuestro punto de vista como mujeres, que en algunos casos es absurdo. Hay viñetistas que hacen cómics de superhéroes a las que se les formulan preguntas que nunca se le harían si el autor fuera un hombre. Pero creo que esto poco a poco va cambiando”. La artista también reivindica una mayor representación femenina en los certámenes y concursos de novela gráfica.

El dibujo se convirtió en “su válvula de escape” tras acabar la carrera de Comunicación Audiovisual y sentirse, tal y como ella relataba a Efe Estilo, “perdida”. “Las protagonistas eran mujeres porque era un reflejo de mi misma, era una forma de vivir otra vida a través de ellas en la que podía ser más libre, independiente, era una forma de romper con mi yo de ese momento”

Herranz describe a la mujer del 2019 como “una mujer feminista, sin complejos, capaz de ser crítica con aquellas actitudes que no deben tolerarse y concienciada con la imagen que se da de nosotras”, y recuerda emocionada la huelga y manifestación feminista del pasado 8 de marzo. “Te pones las gafas moradas y ya no hay vuelta atrás, te vuelves mucho más crítica con tu trabajo y aunque no soy activista, voy aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Cada día me siento más feminista” explica la ilustradora.

Con un estilo cinematográfico, casi cercano al “storyboard”, Sara Herranz plasma en su última obra y de forma más asidua a través de su cuenta de Instagram, diferentes mujeres en blanco y negro, con detalles en color rojo, con las que sus seguidores se pueden sentir identificados, convirtiéndose en referente para un futuro en el que el dibujo sea más equitativo y representativo.