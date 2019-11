¿Niños resfriados? Estos remedios caseros sí funcionan

Toser y toser imparablemente durante el resfriado resulta desesperante no solo para el niño sino para los padres. Un remedio efectivo para aplacarla consiste en darle al niño una cucharada de miel , práctica que cuenta con el respaldo de varios estudios, como el de la Cochrane (2018). Pero mucho ojo, no se recomienda dar miel a los niños menores de 1 año por el riesgo de padecer botulismo , enfermedad neurológica provocada por la bacteria Clostridium botulinum .

Sí es permitido que los niños chupen caramelos o pastillas para la tos. Sin embargo, se aconseja evitar dárselos a menores de 4 años, ya que podrían atragantarse. Tampoco hay que dar más caramelos para la tos de lo que se indica en el envase, recomienda Healthy Children.

➡ Vitamina C, cebolla y humidificador, sin sustento científico

Vitamina C. Casi por costumbre se toma jugo de naranja para combatir la gripe porque se cree que refuerza el sistema inmunitario; sin embargo, no existen ensayos clínicos que apoyen esta teoría. La suplementación diaria de vitamina C sí podría acortar la duración del catarro en niños.

La cebolla. Este remedio popular asegura que con solo colocar una cebolla cortada en dos partes o cuatro junto al niño (o adulto) que tose, los síntomas mejoran notablemente. El beneficio radicaría en inhalar los olores que emana. Sin embargo, no hay evidencia científica que lo avale.

Humidificador. A su uso se le atribuye múltiples beneficios para hidratar las vías respiratorias; pero también se considera perjudicial para los alérgicos, porque podría propiciar la proliferación de ácaros y de moho. No obstante, no existen estudios clínicos adecuados para evaluar la eficacia de ese método.

➡ Lo que no debes hacer