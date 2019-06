¿Enfermo? Revise sus dientes

Lidia por seis meses tuvo complicaciones gástricas, no toleraba ciertas comidas. Recurrió inicialmente a la medicina tradicional, le hicieron endoscopias y no hallaban la causa, por lo que acudió a un especialista en medicina natural y este le recomendó ir al odontólogo porque allí podría estar el origen. Su cavidad bucal fue revisada y con una radiografía detectaron varias piezas con procesos infecciosos, debido a una mala ejecución de un tratamiento de conducto. La experta dental usó los meridianos energéticos de la medicina alternativa y acupuntura, trató los focos infecciosos con medicación. En 10 días mejoró notablemente.

María por tres años no podía ser abrazada, pues ese gesto le generaba intenso dolor en todo su cuerpo. Sus manos no podían ni abrir una botella de agua. El médico general la derivó al reumatólogo creyendo que era un caso de fibromialgia, su diagnóstico estaba errado, se trataba de una severa infección dental que la tumbaba en la cama. La extracción de varios dientes hizo que el absceso y síntomas desaparecieran.

La parte energética (bloqueos en el meridiano) y lo fisiológico (presencia de bacterias) son las principales causas de enfermedades, pero las manifestaciones en los pacientes son diferentes, no se puede generalizar. Además, la estructura dental es tan particular que no se puede establecer como una regla, por eso acuda con un experto en salud dental para el respectivo tratamiento que va desde saneamiento, medicación hasta extracciones.

Trabajo multidisciplinario

Mendoza asegura que lastimosamente no se le da la importancia a la salud dental, y esto sucede no solo en los pacientes, también en la parte médica. Si trabajáramos conjuntamente con otros profesionales muchas patologías se reducirían. “Se trata en términos generales y no se revisa la boca, cuando esta área es fundamental porque es el portal para enfermedades, no se debe laborar aisladamente”.

Núñez coincide y dice que esto debe ser enseñado en las universidades, ver al ser humano de manera integral. “Hoy la medicina alternativa lo hace; es más, últimamente nos están mandando a pacientes que se van a someter a una cirugía de corazón para que les practiquemos una limpieza y no tenga caries, pero debería recomendarse en todas las intervenciones quirúrgicas, pues si existe un problema periodontal hay bacterias diseminadas en todo el organismo y la recuperación será más difícil. Años atrás, durante un taller de terapia neural, un galeno expresó que el 70 % de las complicaciones se resolverían si los médicos revisaran la boca”, finaliza Núñez.