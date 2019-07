Corra para beneficiarse

La Universidad de Bellarmine (EE. UU.) hizo un estudio en mujeres corredoras y confirmó que tenían mejor audición, 8 % más que las que no se ejercitaban. Correr mejora la circulación sanguínea en el pabellón auditivo y hace que se generen más nutrientes que conservan la audición.

Recomendaciones:

- Use medias de compresión, pues ayudan al torrente sanguíneo y evitan calambres en los gemelos. Compre zapatos media talla más que la regular, ya que los pies se hinchan al correr, sobre todo en largas distancias. Emplee vaselina en axilas, dedos de los pies y partes sensibles, para impedir laceraciones en la piel o posibles sangrados.

- Haga ejercicios de rotación en el siguiente orden: cabeza, hombros, codos, muñecas, cintura, rodillas, tobillos y pie. Caliente con seis a ocho ejercicios de técnica de carrera (correr levantando los talones hasta tocar los glúteos, hacer zancadas, etc.). Hágalo 15 minutos antes de la maratón.

- Asesórese con el nutricionista, pues el consumo diario de calorías es de aproximadamente 2.000 y en una carrera de 21k quema entre 1.200 y 2.100, según el ritmo que mantenga; y en las últimas semanas debe aumentar las calorías, sobre todo los carbohidratos.

- No participe sin entrenar con anterioridad (de cuatro meses a un año) pensando que ‘correr es fácil’, pues puede lesionar sus músculos. Corra consumiendo un desayuno ligero. Y no deje que el ego o la emoción le invadan y cometer el error de acelerar a velocidades que no practicó.

- Beba dos litros diarios de agua, pero durante el entrenamiento consúmala 48 horas antes de la competencia, más 1 litro de suero oral al día, así los electrolitos no le faltarán, evitando la aparición de calambres o fatiga muscular.

