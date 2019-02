Ruptura 2.0

“¡Hola amor! ¿Cómo estás? ¿Vamos al cine?”. Ese fue el último mensaje que Fiorella le escribió a Andrés, su expareja , con quien mantuvo una relación de cuatro meses como enamorados. Al principio reconoce que se preocupó y pensó: “Le robaron”, “se le dañó el celular”, pero los días se volvieron semanas y esos argumentos se diluían, como sus sentimientos . Dice que inicialmente lo llamó y no le contestaba. Luego se dio cuenta de que la bloqueó en sus redes sociales . En resumen... le terminó.

Fenómeno social

Jonathan Suárez, experto en salud mental y psicología social, afirma que este tipo de actitud es resultado del mundo posmoderno, la globalización y comunicación. “Hoy las relaciones son más esporádicas y rápidas, vivimos lo que decía el sociólogo Zygmunt Bauman: un amor líquido, sin respeto ni valor a los vínculos. A esto súmele que la sociedad se basa en estereotipos que venden los medios. Y si el joven no tiene a sus padres como referentes, ¿en quién se va a reflejar?”.

En estos arquetipos (deportistas, modelos, cantantes, actores, etc.), prosigue el psicólogo, la globalización los presenta a una generación desorientada, que no cuestiona, sino que lo agrega a su cultura. Un ejemplo es el personaje Charlie Harper, de la serie ‘Dos hombres y medio’, que protagoniza Charlie Sheen, experto en desaparecer de sus relaciones. “El televidente ve su comportamiento y, si no tiene criterio, cree que está bien y lo imita”, explica.

Su colega Brito coincide e indica que es probable que este proceder lo hayan visto en algún filme o serie. “Los jóvenes, por ser más permeables a lo que está de moda, adoptan estas conductas con facilidad”, enfatiza.