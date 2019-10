Rosymar González, entre la experiencia y la madurez

“Soy una eterna enamorada y agradecida con el país por la forma en que me recibieron. Comencé a ir a castings porque sabía de mi talento y luego de hacer pasantías en una radio, decidí hacer mi propio programa. No espero que las oportunidades lleguen a mi vida, las busco”.

Desde hace un año, por amor y sin dudar, tomó nuevamente otro rumbo. Se mudó a México porque su esposo otra vez fue trasladado por razones laborales. Y sin perder tiempo, Rosymar ya incursionó en la producción teatral con ‘Puras cosas maravillosas’, monólogo interpretado por Roberto Manrique. Este es su primer proyecto en esta área y el camino para reinventarse profesionalmente.

¿Qué significa estar inmersa en la producción? “Esta nueva faceta me permite lograr que las cosas pasen como yo quiero, porque como actor uno no las controla. Tener la oportunidad de agarrar el proyecto por los cuernos y decir: Ok, esto es lo que creo que sería una producción exitosa, y hacerla realidad”. Aclara que no descarta la actuación y que aprovechará la primera oportunidad que se le presente.