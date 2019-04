Rodrigo Pacheco: Coherencia entre palabras y hechos

“Fue por Ecuador, no personal. Ganar el mejor plato en el primer capítulo y tener buenos momentos en la serie, luego de haber llegado como por debajo de la mesa, puso en guardia a los otros”. Su mayor reto fue Japón, una cocina de mucha precisión.

A fines de año inició la filmación de The Final Table , producción gastronómica de Netflix . Se presentaron 300 chefs de todo el mundo, pero solo ingresaron 24, que trabajaron en duplas.

Asimismo recibió el premio Trophée Bocuse & Co, del instituto Paul Bocuse, en París, ganando la categoría internacional. El chef Yannick Alleno se lo entregó en su restaurante de 3 estrellas Michelin, Pavillon Ledoyen.

Pese a ello, estima que hay un grupo de cocineros potenciados que están exponiendo nuestros ingredientes y técnicas; así se vuelven tendencia, con miras al extranjero. “Personas con talento, no solo a nivel de restaurante, también en lo académico, en la investigación, parte de la gastronomía de un país, como Carolina Sánchez (primera estrella Michelin ecuatoriana), Juan José Aniceto, Samuel Ortega, Carlos Gallardo, Santiago Granda, Edgar León”.

“Buscamos influencias de otros lados, como si nos faltara algo. En la Amazonía , Andes ecuatoriales y centrales hay la mayor cantidad de especies. ¿Por qué no se le da la importancia al país? Tal vez porque no defendemos nuestros productos ni los consumimos. Tampoco los empoderamos ni nos empoderamos como nación”.

Surgió al regresar a Ecuador. Cuando estuvo en Francia laboró en locales de 3 estrellas Michelin y su referencia era esa cocina. Cuando retornó entendió que la nuestra es milenaria y no tenía que escudriñar en libros gastronómicos internacionales.

“La orilla, manglar, arrecife, bosque seco tropical y húmedo, y nuestra finca de más de 350 especies es la despensa”. No tiene menú fijo, se sirve lo que ofrece el entorno.

Entre sus primeras profesoras nombra a su mamá, Mercedes Erazo , periodista gastronómica y gran cocinera. “Absorbía técnica, balance de sabores, me daba cuenta de que no era necesario usar aliños artificiales. Esta información marcó de principios mi carrera y vida”.

Chef, palabra prostituida

Considera que se ha puesto de moda que alguien estudie y se autodenomine chef, término que a su parecer es sinónimo de chamán, quien aprende toda una vida, conoce más de 5.000 plantas (de memoria) y domina sus combinaciones. “Hay quienes piensan que por obtener un título tienen recorrido el camino. Esta palabra hay que merecérsela, no por haber estudiado, sino por el tiempo que se dedica a la cocina, investigación y experimentación”.

Gusta de la buena mesa

No solo en comida, sino en el trato, armonía y trabajo en equipo. Es estricto y perfeccionista, mas busca acercar a la gente, “no despechar a los que van a aprender a tu cocina, no es el fin. Acá se quiere hacer país, mejorar la cultura, inspirar manteniendo la identidad, no disfrazarse de alguien más”.

Cocinar en paz es otro de sus secretos, pues si se lo hace desde la ira y frustración, eso contagia a su obra. Es necesaria la exigencia, pero se requiere comunión. “Es un círculo de felicidad: comida feliz, cocinero feliz, cliente, servicio, empresa y país felices”. No se considera un maestro y le gusta que lo llamen por su nombre. Es que no solo trabaja la tierra, sus pies siempre permanecen sobre ella...

Personal

- Tiene 37 años. Casado, padre de dos niños.

- Obtuvo su licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Universidad Tecnológica de Chile Inacap. Y tiene una licenciatura en Artes Culinarias y Administración en el Instituto Paul Bocuse, Francia.

- Admira a los chefs Michel Bras, Alain Ducasse, Yoshihiro Narisawa y muchos más.