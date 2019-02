La revolución de la oxigenoterapia

Sí, es cierto. El oxígeno es ese elemento químico que obligatoriamente respiramos a diario y por ende siempre está en contacto con la piel del rostro. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la oxigenoterapia y qué la hace especial? Sandra Villacrés, especialista en medicina estética y láser, explica que esta terapia consiste en aplicar al paciente, a través de un aerógrafo u otro difusor, oxígeno puro al 95 %, totalmente libre de contaminación ambiental.

Al colocarlo sobre el rostro, entre las ventajas principales están que ayuda a regenerar las células, atenúa las líneas de expresión, estimula la generación de colágeno, da luminosidad, hidrata y mejora la elasticidad de la piel. Además, es una terapia recomendada para las personas con acné leve y rosácea al bajar la inflamación de la zona.

Madonna y Cameron Díaz son algunas de las famosas que han revelado que la tersura y frescura de su piel es gracias a la oxigenoterapia, declaraciones que han motivado a que más personas deseen obtener sus beneficios.

Es indolora

La sesión dura cerca de una hora, es indolora y se recomienda una vez al mes. No existen contraindicaciones y es apta para todas las edades y tipos de piel. A criterio de Villacrés, al igual que cualquier otro tratamiento, no habrá grandes cambios si la persona no mantiene una rutina de limpieza diaria y de protección solar, ya que la contaminación, tabaquismo y estrés son los principales causantes de una mala oxigenación de la piel. “La mejor forma de mantener la salud del rostro es la prevención y el cuidado continuo”, enfatiza.

Procedimiento

1. Limpieza y exfolación facial para eliminar las impurezas más profundas.

2. Se procede a colocar un tónico sobre la zona y posteriormente se rocía el oxígeno solo o con otros productos como ácido hialurónico y vitaminas para intensificar los resultados.

3. Para finalizar se recomienda optar por una terapia con microagujas, ultrasonido reafirmante o láser; según cada caso.