Lo mejor del Mercedes Benz Fashion Week Madrid

La creativa asturiana mostró su colección enfocada en looks de caballero en donde hubo mayormente looks con estampados cuadriculados. Este diseño estuvo presente en trajes sastres y shorts inclinados para outfits para el día. El blanco, negro y rojo fueron los únicos tonos presentes dentro de la pasarela. Barrera mantuvo en todos sus 26 looks una estética sencilla, limpia y sobretodo, clásica.

Ágatha Ruiz de la Prada