Que la plata no los separe

Alberto y Mariana tienen 2 hijos y más de 10 años de casados. Una deuda vino a remover las bases de su amor, él la culpa por cargarle ese problema al hogar. Otro caso es el de Juan y Luisa, quienes discuten con frecuencia, sobre todo en fin de mes, él no trabaja, ella mantiene el hogar, cuando llegan las planillas es todo un caos. Yun tercero, un joven matrimonio conformado por Carla y Mario. Desde que son enamorados decidieron seguir el estilo americano, pagar cada uno lo suyo.Al principio no les molestaba, ahora a ella le pesa, pues gana menos y no le alcanza para lo que le corresponde cancelar (el alquiler y la alimentación).Admite que hace poco tuvieron su primer altercado por el tema y están en la búsqueda de ayuda profesional.

La pregunta es ¿por qué se discute por dinero? La psicóloga y terapeuta familiar Toyi Espín responde que es porque no hay un proyecto de vida en común. “Cuando uno vive con alguien o se casa la figura cambia, se tiene que pensar en función de pareja y hay otras prioridades que prevalecen”, expone la experta, quien afirma que este tipo de conflictos no es propio de los jóvenes, también les puede pasar a matrimonios con varios años de casados, todo depende de la orientación o instrucción que han recibido sobre las finanzas y de su madurez.

Accionista mayoritario y minoritario

Antes que todo se debe entender que el matrimonio es una sociedad como si fuese anónima, limitada, en las que hay dos accionistas, uno mayoritario y otro minoritario (el que aporta más y menos). Asimismo existen sociedades de capital industrial, es decir, una persona entrega el dinero y la otra contribuye con el trabajo. “En mi caso particular tengo financieras en seis países distintos y mi esposa no labora, yo soy el que otorga el capital y mi cónyuge el trabajo:cuida de nuestro hogar, mantiene la armonía familiar, se encarga de la educación de nuestras hijas en un mayor porcentaje que yo, nos dividimos las funciones. El matrimonio es un equipo en el que cada uno se encarga de algo específico, de lo que mejor sabe hacer. Si uno de los engranajes del equipo está mal, no funciona, lo mismo pasa en el matrimonio, indistintamente de quién gana más, lo importante es que haya armonía”, señala Daniel Adler, asesor financiero.