¿Volar? No, paso

Julio por lo general prefiere el desplazamiento terrestre, en lugar de tomar un avión, sin importarle el tiempo que le tome el traslado. Ha perdido interesantes oportunidades de trabajo por esta fobia. No pudo estar presente en el matrimonio de su mejor amigo porque a él se le ‘ocurrió’ casarse en Europa y la simple idea de cruzar el océano Atlántico lo hacía entrar en pánico.

Sí, él tiene fobia a volar. En la actualidad asiste a terapias psicológicas, pues este miedo está afectando su vida y además reconoce que más peligro corre en las carreteras que sobre las nubes. Evitar este tipo de transportación es una de las estrategias que un aerofóbico puede aplicar. Sin embargo, quienes se atreven a volar toman previamente dosis de tranquilizantes o alcohol, optan por hablar mucho (incluso con desconocidos) o simplemente no emiten una palabra hasta aterrizar, entre otras alternativas, pero la más eficaz es acudir al psicólogo, aconseja Marcia Colmont, experta en salud mental y terapeuta familiar.

Con frecuencia ellos se dan cuenta de que no hay peligro real, incluso pueden sentirse tontos por su fobia, pero no pueden controlarse. Este temor se genera por diversas variables, como la posibilidad de un accidente (un daño o la muerte), estar encerrado en un sitio pequeño, inestabilidad del avión (y sensaciones molestas asociadas al despegar, turbulencias), la altura, recelo a descontrolarse o ‘montar un número’ en público, etc.

Sintomatología

Por lo general, la persona puede presentar sudoración excesiva, trastornos intestinales, crisis de pánico, taquicardia, falta de aire, temblores, miedo a perder el control y un fuerte deseo de huir. En casos severos puede sufrir desmayos o incluso un infarto.