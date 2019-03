Proteína en polvo: aliada de los deportistas

Lo importante —prosigue— es que el cuerpo obtenga proteínas luego de este desgaste. Pero ¿por qué se las obtiene de otras fuentes como la animal o vegetal? Zambrano explica que la ventaja del suplemento en polvo es que ya está hidrolizado, es decir, la absorción es rápida —en 20 minutos— y no necesita digerirse para llegar a metabolizarse.

“ El cuerpo necesita proteínas para formar nuevas estructuras , si no se las damos, se genera un catabolismo muscular el cual hace que el organismo busque nutrirse, a través de los tejidos, consumiendo de esa forma la masa muscular”, dice, al tiempo que señala que no por ingerirlas quemará grasa o va a crecer inmediatamente el músculo. Para que eso ocurra se necesita que exista una hipertrofia muscular más la incorporación de este macronutriente y carbohidratos ”, enfatiza Zambrano.

“Si no está en un periodo de competición y solo se ejercita para mantener un buen estado físico o por recreación no debe suplementarse porque basta con la comida diaria ”, acota.

Hace hincapié Zambrano en que el consumo de proteínas no es para todos los que se ejercitan . Están específicamente recomendadas para deportistas que realicen largos entrenamientos —de una hora y más— que demanden de un alto nivel de resistencia, fuerza, potencia y desgaste. Patinaje, remo, canotaje, fútbol, básquet, gimnasia, levantamiento de pesas y natación son algunos ejemplos.

No es para todos

Porción adecuada

La nutricionista Irene Ávila explica que el cálculo de la cantidad de gramos por consumir depende del nivel de actividad. Por ejemplo, si es alguien que hace ejercicios solo para mantenerse saludable debe multiplicar su peso en kilogramos por 0,8. El resultado será el número de gramos que debe repartir en todas sus comidas durante el día sin requerir de suplementación.

Pero si se trata de un deportista de alta intensidad, al multiplicar su peso en kilogramos por 1,5, el resultado será mayor, y tiene la opción de acudir a las proteínas en polvo.

¿Se puede intercambiar una comida completa por este suplemento proteico? Solo ocasionalmente. Ya que según Zambrano este no contiene todas las vitaminas y minerales que sí hay en un plato de comida variado. Explica que al ser un producto líquido, sin masticar, no se genera la sensación de saciedad ni se da el proceso completo de la digestión. “A largo plazo puede desarrollarse gastritis y daño de la barrera intestinal porque los órganos se atrofian al no necesitar metabolizar los nutrientes”, comenta.