Premenopausia, etapa de aprendizajes

Era un día nublado y frío como los escasos que Guayaquil ofrece. Yesenia Zambrano, de 44 años, estaba en una cafetería junto a sus amigas más cercanas recordando amenamente la época de colegio. Todo iba bien. Sin embargo, aunque todas estaban con sus abrigos puestos, Yesenia comenzó a sentir excesivo calor, las manos le sudaban e inevitablemente tuvo que quitarse la chaqueta. Ella no entendía por qué se sentía así, diferente a las demás. Días después, durante la consulta con su ginecólogo este le explicó que había entrado en la premenopausia, etapa que todas las mujeres experimentan, pero que muchas desconocen cómo reconocer, tratar o sobrellevar.

La ginecóloga Ana Pesántez, docente de la Universidad Católica, explica que este término hace referencia al periodo inicial del proceso fisiológico que cursa la mujer, antes de que exista la suspensión total de la menstruación debido a la disminución de sus niveles hormonales y por ende, la pérdida de la función de sus ovarios (es ahí cuando llega a la menopausia).

La edad en que surge la premenopausia varía, pero generalmente, según la doctora, se presenta entre los 40 y 55 años, y en promedio dura de 5 a 8 años antes de la menopausia.

La irregularidad frecuente en la menstruación con adelantos o atrasos de su fecha promedio, poco o abundante flujo sanguíneo y la variación en el número de días del ciclo son señales que alertan a las mujeres que la menopausia se avecina, señala el doctor Jorge Romero Aguayo, especialista en Ginecología y Obstetricia.

Pero no se alarme. No todo está perdido. No todas las mujeres presentan los síntomas citados, ni los padecen con igual intensidad. “Cada una es distinta y muchas continúan sin ninguna interferencia, con su estilo de vida, e incluso un considerable porcentaje le es indiferente esta etapa”, dice Pesántez.

Datos

-65% de las pacientes tienen crisis de bochornos (excesivo calor o sofocación), enrojecimiento del rostro, sudoración excesiva o frialdad corporal.

-10% también presenta insomnio, fatiga, depresión, disminución del libido, cambios en la textura de la piel y adelgazamiento del pelo en las axilas y pubis.