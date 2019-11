Daniela Arquea, golfista ecuatoriana parte del top 100 a nivel mundial

A los seis años participó en su primera competencia infantil y cuando la etapa escolar inició, todas las tardes iba a entrenar luego de clases. A los 14, el amor por el deporte era tan grande que ya no eran suficientes las horas de entrenamiento luego del colegio, y por eso le pidió a su mamá estudiar a distancia para poder practicar todo el día. Sus padres la apoyaron y fue así como el golf se convirtió en el epicentro de su vida.

Este deporte es parte de la vida de Daniela desde los cuatro años. Aunque ninguno de sus familiares cercanos lo practicaban, cierto día su tío político la llevó a un campo de golf y desde entonces se volvió su pasión. “Me encantó y enseguida le pedí a mi mamá que me inscriba en un curso, pese a que el profesor decía que estaba muy chiquita. El reto de pegarle a la bola me gustó, aunque muchas veces fallaba”, cuenta alegremente.

La determinación y perseverancia de Daniela Arquea es inquebrantable. Cuando se aproxima una competencia, sus horas de entrenamiento inician tan temprano que aún el sol no se asoma por completo y termina cuando la luna ya la acompaña en el campo de golf. A sus 24 años, la deportista quiteña porta el título de la mejor golfista del país y actualmente está en la lista de las 100 mejores del mundo. Su familia es su fortaleza, aunque constantemente tiene que despedirse de ella para viajar por diversos destinos para representar al Ecuador. ¿Cómo logró destacarse en este deporte poco mediático en un país donde reina el fútbol? Ella lo cuenta.

Revela que el comienzo fue duro. Le costó adaptarse a esa nueva etapa porque además de vivir sola en un país en el que no dominaba el idioma, tenía que rendir a la perfección académica y atléticamente. Aunque en su primer año ganó dos torneos, Daniela detalla que luego hubo una etapa en la que sí pensó retirarse del deporte “porque tenía mucha presión de mi entrenadora y la relación con ella no era buena. Estar dentro de la cancha era una tortura y varias veces pensé que quizás podía estudiar y ser una persona normal... Finalmente decidí separar lo que pasaba con el golf y poco a poco mejoró todo. Ahora agradezco haber seguido porque si me hubiese dado por vencida, nada fuese igual”, relata.

Luego, poco a poco su nivel atlético aumentó progresivamente y a los 22 años, después de graduarse de la universidad (estudió fisiología del deporte), supo que era el momento de dedicarse profesionalmente al golf.

Participó en el Symetra Tour, evento de gran importancia a nivel internacional en el que juegan únicamente los mejores.

Metas