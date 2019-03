Perdón, pequeña palabra con grandes beneficios

“No actuó como le dije, pasó sobre mí”, “No me invitó a su evento”, “Me fue infiel” . Estas u otras situaciones (insignificantes o no) pueden llenarlo de resentimiento y crear distancia entre usted y aquel que le faltó, ofendió o quien usted cree que así lo hizo. No le habla, o tal vez sí porque no tiene otra opción, mas en su interior no hay paz, quiere desquitarse o decirle las ‘verdades’ desde la ira.

¿Cómo liberarse de los sentimientos negativos y hacer las paces con el perdón? ¿Por qué cuesta tanto? El sacerdote Rider Macas, experto en teología, sociología y psicología, explica que lo es porque implica renunciar a la postura, dolor, recuerdo, ego, pensamientos y, sobre todo, juicios; es volver a poner al sujeto en el mismo lugar afectivo en el que estaba. Lo cultural también es un obstáculo, pues se piensa que el que perdona es débil.

No perdonamos porque decimos “no se lo merece, me hizo mucho daño, no se ha disculpado ni arrepentido, parece que no tiene conciencia. No importa la reacción del otro. Perdone y entienda que soltar la ofensa es por su bien, por su libertad, es quitarle el ‘derecho legal’ de seguirle lastimando, así él no esté ni enterado de ello”, subraya la orientadora Lorena Erazo.

Pesa, apesta y se pudre

“La falta de perdón es como llevar un muerto: pesa, apesta y se pudre. Esto último hace que se contamine y se vuelva amargado, no puede compartir con los demás porque anda de mal humor en el trabajo, quizá maltrató a alguien en casa. Esto ocurre por las raíces de disgusto que provocaron las faltas u ofensas, ya no puede convivir con ellas y eso se verá reflejado en su entorno”, enfatiza Erazo.