“Perdí mi silueta y no me importa”

Al pasar por un embarazo se presentan alteraciones corporales, aparecen estrías, flacidez y en algunos casos el aumento de peso o tallas. Eso puede afectar la psiquis, provocando que la mujer se sienta incómoda consigo misma. En su deseo de volver a su anterior figura decide trabajar físicamente, algo acertado, pero lo primero es aceptarse tal como es y reconocer que su cuerpo es maravilloso, porque es el único que tiene la capacidad de nutrir y traer al mundo una nueva vida, señala la psicóloga Mariana Loor. Ella recomienda tener un plan de acción que le permita paulatinamente combinar dieta y ejercicio, actividades que mejoran la autoestima, disminuyen la ansiedad, reducen el estrés y favorecen la liberación de endorfinas.

Ver que influencers fit como Sascha Barboza o Jennifer Lopez recobran su peso y medidas en tiempo récord, no debe tensionarla. Tenga presente que sus carreras se basan en la imagen, por eso deben mantener su figura; además cuentan con ayudas extras como entrenadores personales, especialistas en nutrición, etc. No permita que los estereotipos de belleza la definan.