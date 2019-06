Barcelona también respira moda

Esta marca fue fundada en 1981 y, desde entonces, ofrece diversas opciones para la mujer moderna, divertida y, sobretodo, que se atreve a probar nuevas opciones al momento de vestir.

En esta colección primavera-verano 2020 se jugó con el animal print, estampado tropical y los tonos metalizados. Las transparencias, tul, bordados y seda son algunas de las telas más usadas.

Calendario del evento

• Miércoles 26 de junio: Killing Weekend, Sonia Carrasco, Nous Étudions, Aubergin, Mans Concept & Menswear, Txell Miras y Menchen Tomas.

• Jueves 27 de junio: Narbon, Eñaut, Oscar León, Lebor Gabala, Marrakshi Life, Antonio Miro y Brain & Beast.

• Viernes 28 de junio: Como Pez en el Agua, Guillermina Baeza, All Sisters, Laura Vecino, All That She Loves, Custo Barcelona.