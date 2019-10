Mis compañeros de comidas

Roxanna cuenta que en su trabajo tuvo una compañera tan dulce como los postres que consumía con ella. Frecuentemente acudían a cafeterías para degustar un festín. Su ropa le revelaba una verdad que no veía... estaba engordando. Lo mismo le pasó a Claudia, pero en el otro extremo, el saludable. Ella pasaba mucho tiempo con una compañera de la universidad, quien la recibía en su casa, sitio en el cual almorzaba y merendaba, por lo que empezó a alimentarse mejor, ingería más ensaladas, frutas y menos productos procesados.

“Las personas de las que nos rodeamos pueden provocar que empecemos a adoptar ciertos hábitos alimentarios que antes no teníamos, porque se pasa mucho tiempo junto a ellas. Usualmente se tiende a compartir comida chatarra, dulces, etc. Eso no quiere decir que no hallemos a alguien con prácticas saludables y nutritivas que influya positivamente y se refleje en el peso corporal”, sostiene María Paula Bustamante, máster en Nutrición y Metabolismo, quien señala que puede darse a cualquier edad, desde niños hasta adultos. Sí, amigos, familiares, pareja, compañeros de trabajo o de estudio pueden influir en este aspecto.

Se contagia

Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, desarrollado en 12.067 adultos, concluyó que la obesidad se transmite por los vínculos sociales. Tener un amigo obeso aumenta el riesgo de engordar hasta en un 57 %; si es su hermano, en un 40; % y si es su pareja, hasta en un 37 %. Mientras más estrechos los lazos, más posibilidades de subir de peso. Pero aunque no lo crea, la delgadez también se ‘contagia’.

Aproveche la amistad

La Asociación Americana de Psicología sugiere que si se quiere hacer un cambio en la alimentación, se lo realice con un amigo, pues él estará pendiente de usted, le ayudará a tomar mejores decisiones y será más difícil que abandone la meta. Es más, lo motivará para alcanzarla y es probable que tenga más actividad física. Así existe mayor efectividad al perder peso, que cuando se hace dieta en solitario. Un 90 % contra un 24 %, subraya la experta.