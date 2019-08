Los niños y las noticias

El secuestro de una niña de dos años en Quito preocupa a Carmen, madre de Juan, de 7 años. Ella antes veía las noticias con su pequeño, pues consideraba que esta medida le serviría al menor para estar enterado de la realidad, y estar un poco alerta, pero tuvo que suspenderla porque el infante se volvió demasiado temeroso.

La psicóloga María de Lourdes Lecaro afirma que todo lo que ellos ven en televisión puede parecer real, a partir de los 7 años. “Las noticias en general pueden promover estados de ansiedad y angustia en los pequeños e imaginan que lo que están observando puede sucederles”. Ante esta situación es necesario aliviar sus miedos, dándoles información en tono tranquilo, inequívoca, pero limitada.

Esto significa ofrecer la verdad, pero solo la que un niño debe saber. “Es preferible que no contemplen violencia explícita en los medios para evitar sufrimientos innecesarios. Lo ideal para mí es que los niños de primaria no vean este tipo de noticias porque aún no tienen su criterio formado. Es más, a veces, para el mismo adulto es angustiante”, subraya la experta.

Tenga en cuenta

-Si lo expone a mucha violencia, el menor se inclinará a la agresividad. Si él tiene problemas emocionales, de comportamiento, aprendizaje o control de sus impulsos puede ser más fácilmente influenciado por la televisión.

-Si decide con su pareja que sus hijos vean con ustedes las noticias, cerciórese del contenido. Por lo general, el informativo anuncia previamente el hecho noticioso. También considere el tiempo en el que están frente al televisor. Esos minutos pueden emplearlos para actividades más productivas como jugar, hacer tareas, etc.

-Si se entera de alguna noticia fuerte, trate de calmarlo y explíquele el contexto, en su lenguaje. Igual siempre procure hablar abiertamente sobre lo que le asusta y responda sus inquietudes.

Estudio

Una investigación de la Universidad de Duke, de Ohio (EE. UU.) y la Fatih (Turquía) revela que las imágenes violentas disminuyen las capacidades en niños muy inteligentes.

Experimentaron con 74 de 10 años y un coeficiente superior a 130 y, otros 70 con una puntuación menor. Los infantes fueron expuestos a dos tipos de videos, uno con acciones violentas y otro sin ellas. Antes y después de contemplar el material los sometieron a exámenes verbales: tenían que decir en un minuto la mayor cantidad de palabras, a partir de una serie de letras.

En la primera prueba los de coeficiente más alto mencionaron más palabras, luego de ver violencia produjeron menos. El descenso fue mínimo, pero los expertos indicaron que este grupo es muy sensible y puede experimentar más ansiedad ante fenómenos violentos en los medios, lo que reduce su memoria y atención. También pueden provocar pesadillas o problemas de sueño.