¡Berrinche a la vista!

Camina por la calle y ve a una madre enfadada que literalmente arrastra a su niño por el pavimento. Él llora sin parar y agita sus extremidades. Una escena común, que aunque no lo crea tiene que ver con el desarrollo socioemocional del infante, por lo cual es un signo positivo que evidencia un adecuado crecimiento. El llanto, pataletas, gritos, arrojar juguetes u otro objeto dentro de su campo visual y agredir a otros (cuidadores, maestros, compañeros de clase) o a sí mismos son parte de las manifestaciones de infantes de 2 a 3 años, quienes están en proceso de descubrir su mundo social y natural. Por eso los berrinches se presentan porque el menor no sabe administrar correctamente sus emociones, a esto súmele el poco lenguaje que posee para expresar lo que siente, indica Cristina Llaguno, máster en Neuropsicología y Educación. “Las rabietas son pasajeras, a los 4 años ya no tienden a hacerlo: hay mayor dominio del lenguaje y pueden expresar su enojo o insatisfacción con gestos o comportamientos”. La insatisfacción o ansiedad de querer algo o no poder obtenerlo en el tiempo que lo requieren puede causar esta conducta, por ende no se cohíbe en realizarla, lo hace porque no es consciente de lo que le rodea. A los 2, 3 años no entiende los procesos de espacio, tiempo o emociones complejas como la vergüenza. Actúa sin importarle dónde se halla o con quién está.