Relación ‘acolchonada’

¿Un problema?

Lo es cuando el niño no puede desarrollar sus actividades diarias. Si no está con su muñeco hace berrinches prolongados, no cumple sus tareas, no quiere comer, jugar ni socializar con otros o se enoja con sus padres, indica el especialista. Mientras que Campoverde sostiene que si esto supera la etapa infantil, debe buscar ayuda profesional.

¿Qué no hacer?

- Fomentar el cariño excesivo hacia el objeto.

- Tratar despectivamente al objeto o hacer que el pequeño se sienta ridículo por tenerlo. Muestre respeto por la necesidad de su hijo, aunque le parezca ‘cosas de niños’.

- ‘Patologizar’ cada comportamiento que ve en su hijo. Recuerde que hay conductas que aparecen y desaparecen por los cambios propios de la niñez.