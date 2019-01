Nessa Terán, la otra que ve a otras

El asfalto negro de las calles en Quito está recibiendo, rítmicas y puntiagudas, las primeras gotas de agua y granizo de la época invernal. Llueve repentinamente y son cuarto para las dos de la tarde, aunque por los ánimos de las personas encerradas en casa parezca medianoche.

En el centro histórico de la ciudad, entre calles inundadas y viento frío, está la cafetería que no pudo ver el rostro de Nessa Terán, por el clima desordenado, cruzar el umbral de la puerta. A la feminista, la fotógrafa de lo cotidiano, la instagramer, la editora y fundadora del espacio digital Soy la Zoila.

Vanessa Terán Iturralde, periodista y con un máster en Media Management por el New School de Nueva York, fundó en 2017 la revista digital Soy la Zoila, una plataforma dedicada a las ideas de mujeres.

“Sería genial que las mujeres, de todo tipo, se identifiquen con el feminismo”, dice Nessa quien —también— cree que los hombres interesados en el movimeinto pueden deconstruirse y cuestionarse la propia masculinidad, pero que el término correcto para ellos es ‘aliados’. Eso deja entrever que “la toma de liderazgo es de las mujeres”, confiesa, “porque hay muchísimas cosas que pueden hacer para fortalecer la equidad de género y beneficiarse del feminismo”.

Cuando escogió el nombre de Zoila Ugarte de Landívar, la primera mujer junto a Hipatia Cárdenas de Bustamante en ejercer la profesión de periodista en el país, para su revista, investigaba sobre el movimiento sufragista en Ecuador. Conocer los nombres de quienes sudaron liberación para que ella pueda votar, un derecho fundamental como sujeto político, la llevaron hasta ella.

Su trayectoria la impresionó, pero también confirmó su idea de que “se borran los aportes de las mujeres en la historia. Aunque hayan sido claves para nuestro presente”.

La lluvia en la capital cayó de repente y no parará pronto. Entonces, desde una computadora, pausándose a sí misma de lo cotidiano y las corridas del ajetreo, Nessa usa las articulaciones de sus dedos para responder, entre todas las cosas, por qué la literatura y escribir pueden salvar y construir el mundo de igualdad de oportunidades que, al menos ella, imagina y desea para las suyas.

¿Cómo escoges el contenido de las páginas de Zoila?

Hay colaboradoras que han llegado a mí con ideas para textos y desde ahí se ha trabajado, juntas. Hay otras, en cambio, a las que me les he acercado al considerar que su experiencia de vida podría ser interesante para un número en particular. Por ejemplo, cuando pensé en Paulina Simón, quien compartía pequeños textos muy graciosos acerca de su experiencia como madre en redes sociales. Sabía que su punto de vista iba a resonar en nuestras lectoras. Al crear la revista, que tarda más o menos dos meses en producirse, se va tejiendo una red, las colaboradoras conocen a otras mujeres.