¿Qué significa Navidad para los Millennials?

La cena, Papá Noel, los regalos, los villancicos, el pesebre, la iglesia, la familia... todo esto forma parte de los pendientes que se deben cumplir para esta fecha especial. Expreso consultó la opinión de varios jóvenes sobre estas costumbres imperdibles en Navidad, incluso ellos se aventuraron dar algunas ideas para cambiar lo que no les gusta.

Navidad; época de paz, amor, alegría, y cuanto sinónimo positivo se te venga a la mente. Cada familia tiene su particular forma de celebrarla —o no—, sin embargo algo que no cambia es que las actividades del 25 de diciembre son generalmente organizadas por padres, tíos o abuelos dejando opacada la opinión de las otras generaciones.

5 cambios a lo ‘millennial’

Consumismo

Aunque es cierto que a todos les emociona recibir regalos, también es cierto que estos no deben volverse el centro de la celebración. Carlos Aguilar, de 21 años, recuerda que cuando era niño recibía presentes como incentivo para mejorar sus calificaciones, ahora piensa que “dar regalos para sentirse bien” no es necesario.

Las peleas

En el encuentro con toda la familia nunca faltan lo tíos que no se llevan. Las peleas familiares en medio de la cena que debería significar unión no van en sintonía. Así que la frase “noche de paz” no debe quedar solo en el villancico.

Reuniones

Navidad como sinónimo de encuentro familiar es también lo primero en la mente de los ‘millenials’, pero lo que no les gusta es tener solo esa fecha para encontrarse con sus seres queridos. “Que no solo en esas fechas se dé ese afecto si no que en una fecha cualquiera podamos compartir en familia”, lo resume la estudiante Michelle Pallo.

La tecnología

Algo contradictorio pero cierto. Pese a que la tecnología es el punto fuerte de los ‘millenials’, también resultó ser su piedra en el zapato. La queja tiene que ver con la cercanía en los encuentros familiares, y cómo todo cambia cuando se tiene un celular en la mano.

Volver al pasado

Al cuestionarlos sobre sus experiencias de cuando eran niños, la nostalgia fue evidente. Algunos recuerdan los paseos y juegos que realizaban el 25 de diciembre como algo lejano que tuvieron que abandonar por la edad. Pero no todo es tan malo, ahora ellos reconocen que sus intereses se enfocan en cosas como ropa, pareja y amigos.

¿Qué dice el experto?

El sociólogo Julio Rosado menciona que las tradiciones forman un papel importante en la sociedad. El experto señala que los cambios entre generaciones y sociedades son normales, él indica que la teoría del sociólogo polaco Zygmunt Bauma puede tener la respuesta. Se trata de los llamados ‘modelos líquidos’ o ‘sociedades líquidas’ en las que se adoptan modelos políticos y económicos que están en tendencia. Por eso se siguen parte de las tradiciones extranjeras.

Aunque las costumbres siempre están expuestas a cambios, Rosado aconseja rescatar lo más importante de ellas: los valores. Estos cumplen un papel importante ya que, hasta cierto grado, pueden influir en la formación de sociedades.

Pese a que algunas respuestas del sondeo coincidieron, el experto insiste en que la percepción de la Navidad depende del contexto en cada individuo la celebre.

Lo espiritual se mantiene

Aunque en las respuestas de los jóvenes no se mencionó la parte espiritual o religiosa, lo cierto es que sigue siendo importante. El sociólogo indicó que el acto de reunir a la familia tiene un trasfondo espiritual que todavía existe en el inconsciente colectivo.