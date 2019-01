Chelsea Werner, la modelo con síndrome de Down que rompe paradigmas

Chelsea Werner tiene síndrome de Down, pero eso no ha sido impedimento para que se consagrara como campeona de gimnasia. Hoy, ella persigue otra meta: incursionar en el mundo de la moda. Su objetivo: demostrar que en la belleza no existen límites.

Werner firmó con la agencia de modas We Speak, que promueve la inclusión y aceptación de los cuerpos con modelos cuyo estilo de vida es saludable y son un ejemplo de lucha.

Contó a A Plus que espera ser quien rompa los parámetros en la moda al representar a personas que, generalmente, están subrepresentadas o subestimadas. “Cuanto más representados estemos, más personas verán cuán capaces somos”, dijo.

Antes de firmar con la agencia, Werner ganó cuatro veces el Campeonato Nacional de los Estados Unidos de Olimpiadas Especiales. Además, se llevó en dos ocasiones el título de campeona del mundo.

La joven atribuye su confianza y disciplina al deporte que practica. Esto logró que —después de que varias personas le dijeran que no había lugar para ella en el mundo de la moda— siga en su búsqueda por un espacio.

En su perfil de Instagram, la gimnasta acumula 150 mil seguidores. Sus publicaciones se inundan de ‘me gusta’ y comentarios positivos apoyando su nueva faceta.