Las mujeres solteras son más felices, según estudio

Si la soltería femenina antes se la relacionó con la soledad y tristeza, una investigación asegura que es el estado ideal no solo para ser feliz sino para vivir más años. “Las mujeres sin hijos y solteras son más felices que las que formaron una familia”, dice el psicólogo Paul Dolan, profesor de la London School of Economics, amparándose en el estudio publicado por la American Time Use Survey.

Un dato perfecto que ojalá contribuya a silenciar las voces de aquellos que te juzgan por la edad, la extensa relación amorosa que mantienes o simplemente por estar sola. Porque creen que el matrimonio es la fórmula ideal para disfrutar de la vida.

Lo cierto es que conforme pasan los años, ellas valoran mucho más su independencia, son dueñas de su tiempo y disfrutan también del amor. Así rompen con prejuicios de antaños de que las mujeres solteras están ansiosas por encontrar su príncipe azul.