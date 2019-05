Mamá siempre a la moda

-Manzana: Tienen la cintura no definida, y los hombros junto a las caderas son anchos. Evite las prendas muy ajustadas como los pantalones tubo y opte por los rectos. También puede formar cintura con correas y collares largos.

-Rectangular : Corresponde a las figuras delgadas y rectas en las que la cintura no está bien definida. Lo ideal es enfocarse en destacar siempre la cintura con vestidos en forma de A (ceñidos en el pecho y más abiertos al final) o blusas peplum (con un diseño estilo volante en la cintura).

-Triángulo invertido : Se caracteriza porque los hombros son más anchos que las caderas. El punto focal debe ir hacia abajo, para dar equilibrio. Use faldas grandes con vuelos o plisados, y pantalones palazzo (con bastas anchas). Prefiera los estampados y colores claros. -Triángulo o pera: Es cuando las caderas son más anchas que los hombros. Para este tipo de cuerpo, lo más indicado son las blusas con vuelos, accesorios, mangas anchas y colores llamativos para balancear la imagen.

Stefania Muirragui , diseñadora y asesora de moda, explica que al vestir, lo más importante que deben considerar las mamás es conocer qué ropa les favorece según la forma del cuerpo, estilo y personalidad. “Usar prendas solo porque son tendencias no es lo más adecuado”. Aquí algunos fashion tips.

Las faldas sueltas dan dinamismo y una imagen relajada. Si tiene piernas cortas, le asientan mejor las que llegan al nivel de las rodillas y los estampados verticales para dar la ilusión de mayor altura. Las mujeres con piernas largas sí pueden usar faldas largas, pues no acorta la silueta.

Look monocromático

De un solo color o con el mismo estampado, es una tendencia con la que pueden jugar, sea de día o de noche. Si es una mamá fashionista, atrévase a combinar su outfit con el de su hija.

