Maxifaldas ilustradas: prenda trendy de la temporada

Entre lo urbano y glam

La consultora de moda Loren Meschoulam explica que al ser largas y con corte en A, “pueden ser usadas tanto en el día como la noche. La diferencia radica en el tipo de accesorios que se coloquen”. Si es para una ocasión informal como un desayuno o salida con amigas, fusionarlas con camiseta, chaqueta jean, zapatos deportivos, sombrero y gafas grandes. Si el evento es casual-formal, en la noche, van bien con blusa de seda, blazer y algún detalle con lentejuelas o brillo. Puede incluirse accesorios como las perlas y bolso tipo sobre.

A quiénes les luce mejor

A todo tipo de contexturas. ¡Sí! Al ser más amplias y tener elástico en la parte posterior, el diseñador recalca que “ayuda a esconder las caderas muy grandes porque no se ve la forma marcada del cuerpo”. Eso sí, como el estampado es muy dominante y es el punto de atención del look, Meschoulam recomienda que las personas que miden menos de 1,59 m, las usen con tacos o plataformas grandes para que visualmente no luzcan más pequeñas.

Recuerde

Ambos expertos acentúan en que uno de los aspectos claves al elegir esta prenda es que quien la porte, sea extrovertida, se sienta cómoda porque atraerá miradas y sobre todo, sea una fashionista que le gusta llevar ¡lo más ‘in’ de la moda!