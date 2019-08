Luciana Guschmer: De estilo romántico y chic

“Todos las sesiones de fotos demuestran que cada estilo transmite algo diferente y eso fue lo que me enamoró”, asegura Luciana. Por eso, ahora que comenzará su etapa universitaria tomó la decisión de mudarse a Barcelona para estudiar la carrera de Fashion Marketing & Communication y así explorar más allá de la moda ecuatoriana.

A medida que fue creciendo y sintiéndose atraída por los llamativos looks de su mamá, el mundo ‘fashion’ poco a poco se ganó el corazón de esta guayaquileña. A los 13 ingresó al modelaje y se convirtió en la imagen de distintas marcas y diseñadores del país. Gracias a ese trabajo, descubrió que quería dedicarse completamente a esta actividad.

Moda atemporal

Al adentrarse en su armario, Luciana revela que tiene principalmente un look romántico y una gran variedad de prendas, entre ellas jumpers, rompers, vestidos y shorts. El ‘animal print’ es su estampado favorito. Además, le encantan los blazers porque considera que ya no son vistos solo como una pieza que los hombres pueden usar. “Ahora son más versátiles y la gama de tonos, amplia. Aunque son formales, pueden mezclarse con otros complementos y transformarse en un look más informal, tanto de día como de noche”, añade.