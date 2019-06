Miley Cyrus se alía con el diseñador Marc Jacobs

Luego del boom mediático que creó la artista al revelar su participación en la serie tendencia de Netflix, Black Mirror, esta semana Miley acabó de presentar su nuevo trabajo dentro de la industria de la moda. En esta ocasión, decidió trabajar junto al diseñador estadounidense Marc Jacobs al presentar un abrigo unisex totalmente rosa con el mensaje: “Dont fuck with my freedom” (no te metas con mi libertad).