“Mi problema, mis padres”

¿Llegar pronto o no a casa? Una pregunta que generaba conflicto interno en Ana, quien relata que aparecerse tarde o temprano, era motivo de discusión con sus padres. Y es que en temas sencillos o importantes de su vida... ellos decidían, ordenaban. Su hogar era un cuartel. Bastaba retrasarse unos minutos de su hora habitual para que su madre la recibiera en casa con una bofetada. Sus amigos testificaban todo. Reflexiona que generalmente en las familias hay un padre severo y el otro no tanto, pero lamentaba que en su caso dos conflictivos le tocaran, por eso levantó murallas en su corazón contra ellos. Cada problema era otro ladrillo. Así pasaron los años y llegó la adolescencia, etapa que describe como fuerte, triste y sin deseos de vivir, pero le faltaba valor para accionar. A ratos se rebelaba, pero con eso no resolvía nada. Admite que en este tipo de dilemas la guía profesional es importante, pero confiesa que lo de ella iba más allá, el resentimiento crecía sin límites por lo que considera que en casos intensos la ayuda solo puede venir del cielo y así pasó: su papá enfermó gravemente. El suceso derribó la pared y construyó lazos que nunca se afianzaron en 21 años. Luego del duelo descubrió porqué su padre, abogado de profesión (quien nunca le dio el derecho a la defensa), se comportaba como un general, él vivió algo peor.

Ana da gracias a Dios por la restauración de su relación y hoy disfruta de cuidar a su mamá, quien ha cambiado al ver que la rebeldía se fue y se instauró el amor y la paciencia.

Los padres problemáticos, por lo general, marcan negativamente a sus hijos, mermando su valor como persona, incidiendo en su autoestima, autoconcepto y autoconfianza. Muchos no saben que lo son y repiten patrones de crianza a los que estuvieron expuestos, por eso hay que aprender nuevas herramientas para educar de forma equilibrada, con amabilidad y firmeza al mismo tiempo. “Instruyen con rigor excesivo y no los dejan ser ellos mismos; pretenden ‘sobrevolarlos’ como helicóptero controlando lo que hacen. También los maltratan física y emocionalmente, causando temor y estrés en sus vástagos, inhibiendo su autenticidad”, señala Solange Blum, coach y orientadora familiar.

Marjorie Vaca, miembro de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, incluye en este grupo a los negligentes, quienes no proveen el soporte emocional a sus hijos. Y es que ignorarlos es una forma de maltrato.