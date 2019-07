Mercedes Huerta de Baduy: 46 años de amor al voluntariado

Mercedes luce tan llena de vida como su hermoso jardín del que saca pecho, porque como ella dice “es mi obra maestra, cuido de mis plantas con inmenso amor”, ¡y se nota! Como también se nota la vida entera dedicada al voluntariado.

Mercedes, con tantas cosas que tiene para compartir, ¿por dónde empezar?

Podemos empezar en el Guasmo, cuando hacía campaña por Pancho Huerta y me di cuenta que había necesidad de ayudar, ya son 46 años haciendo voluntariado. Organicé comités e hice contactos para asistencia médica y crediticia, reconstruí iglesias, organicé la venida del Papa, he presidido decenas de directorios, en fin...

Después de escuchar estas historias, que por cierto no caben en el papel, dígame si es verdad aquello que dicen de usted, que no hay causa imposible cuando se lo propone...

Ahora estoy en la reconstrucción de la iglesia Catedral de Guayaquil y este año la termino Dios mediante.

¿Le resulta fácil reconocerse como una mujer generosa?

Soy una mujer que cree que solo nos llevamos lo que damos, absolutamente nada más, y en el caso que se me considere generosa, me mueve una frase que dice: “Dios no se deja ganar en generosidades”, esto quiere decir que, a pesar de todo lo que uno haga, siempre será poco, porque Dios siempre te da más. Y si te da cosas que no deseas no hay que buscar nunca el porqué, porque no lo vas a lograr. Para mí, como médico, fue imposible entender por qué el hijo de mi hermano murió de leucemia a los 6 años. ¿Cómo entender esas cosas? Imposible, simplemente hay que aceptarlas y seguir.

Sin embargo, con gratitud toca aceptar otras, como el resultado de sus obras...

Como te decía, mi compromiso se fortaleció cuando hacía campaña por mi hermano Pancho. Otro punto puede ser cuando mi esposo entró al Club Rotario, para entonces ya había trabajado muchos años atrás en barrios marginales. Logramos contactos que nos permitieron realizar 16.000 papanicolaou. Recuerdo que una persona, no con buen tono, me insinuó que había sido demasiado trabajo para salvar solo a tres mujeres. Para mí, una sola vida basta y sobra.

¿Cuál ha sido la participación de su esposo en sus voluntariados?