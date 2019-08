Los mejores looks de los MTV VMAs 2019

Y aunque en la alfombra roja hubo algunos looks que llamaron la atención negativamente, otros destacaron por su prolijidad, elegancia y perfección, haciéndose merecedores a ser catalogados como los mejores outfits de la gala.

La moda de usar varios tipos de collares en un solo look estuvo presente gracias a la cantante española. Lo combinó con un vestido corto totalmente negro para que haya armonía.

La pareja de recién casados asistió con looks combinados. Ambos eligieron al diseñador Louis Vuitton para los MTV. El clásico blanco y negro triunfó en la vestimenta y Turner destacó su figura con un gran cinturón de cuero.

El diseñador de moda estadounidense es el primero en recibir la distinción Fashion Trailblazer Award (Premio Pionero de la Moda), dentro de los MTV Video Music Awards. Como gran represenante de la moda, el creativo lució un traje sastre color verde militar, pero lo que más llamó la atención fueron los zapatos rojos de taco alto (Prada) que eligió para su look.

“No puedo agradecer a todos los que quisiera, pero desde el momento que vi Video Killed The Radio Star de The Buggles, MTV me enseñó a ver la música que escuchaba y amaba. Le dieron a los artistas una plataforma para expresar su música e ideas a través de imagen en movimiento, y para mí, una fuente dinámica de inspiración”, expresó el diseñador en su discurso.