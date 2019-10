Meghan Markle prefiere moda sostenible en visita a Sudáfrica

Anteriormente, Markle también ha lucido zapatos (bailarinas bajas) hechos con botellas de plástico recicladas. Rothys y Veja son algunas de las marcas que más suele usar las cuáles trabajan exclusivamente con materiales que no afectan el medio ambiente.

La mayoría de sus looks, tanto en eventos casuales como oficiales, son hechos por casas de moda como Stella McCartney y Reformation, que desde hace años han mostrado su interés por no afectar al medio ambiente con su producción textil y que no utilizan pieles de animales en sus trajes.