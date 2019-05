El Medea: De funda de papel a ‘it bag’

Si eres de los que recién ingresan al mundo de la moda y no manejas este término, un ‘it bag’ es considerado un accesorio best seller, que se vuelve imprescindible, como aquellos icónicos: el Downtown de Yves Saint Laurent o el Lariat de Balenciaga, cuyas ventas no paran y siguen arrasando en cada temporada.

El Medea hoy está cautivando miradas por lo particular de su forma y acabado. Es creación de las gemelas italianas Giulia y Camila Verturini, quienes se inspiraron en un elemento barato, cotidiano, sencillo, para presentar uno con efecto cocodrilo, en cuatro tamaños y ocho colores. Su precio varía según el tamaño: de los 450 a los 1.245 dólares.