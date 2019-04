Más allá de un ronquido

“La somnolencia diurna es un gran indicativo de que las cosas no están bien. El paciente se desconcentra, tiene dolor de piernas, espalda, cabeza, pecho, garganta (al despertar) y sensación de ahogo en las noches”, dice la doctora Loira Ronquillo, otorrinolaringóloga, especialista en ronquido y sueño.

Los sonidos que se emiten al dormir pueden ser simples y no molestar a nadie, pero algunos son tan intensos que pueden llegar hasta los 93 decibelios, nivel similar a la turbina de un avión, según los Récords Guinness .

La poligrafía cardiorespiratoria no es molestosa, ni incómoda.

Una endoscopía de sueño inducida por medicamento (DISE) se realiza a quien va a ser operado o a quien no resiste el CPAP, compresor que descolapsa la vía aérea obstruida, tratamiento no quirúrgico .

Cuando la persona no tiene sus seis a ocho horas de sueño reparador, hay que investigar. Para ello se elabora su historia clínica , cuestionarios , medición de su cavidad bucal , cuello. Se estudian sus características morfológicas, si tiene mandíbula pequeña, lengua grande.

Expertos en acción

No solo intervienen los otorrinolaringólogos, también participan los neumólogos cuando hay trastornos de tráquea a bronquios. Los neurólogos si hay problemas como el síndrome de movimientos involuntarios de extremidades. Los expertos en cirugía maxilofacial en casos de malformaciones maxilomandibulares, mordidas, etc., precisa Loira Ronquillo.

José Ulloa afirma que el neumólogo actúa cuando hay disminución del paso de aire por las vías respiratorias (estridor laríngeo), ya sea por causas como el asma que ocasiona espasmos a nivel de la glotis; y por lesiones o presencia de tumores que obstruyen el conducto de la respiración a nivel de tráquea y laringe.

En niños

No es normal que ronquen. Hay que averiguar qué pasa en su vía aérea superior, porque pueden presentar crecimiento de cornete, adenoides o amígdalas, rinitis alérgica o tumoración que provocarán una obstrucción nasal. La solución es la cirugía, recomienda Ronquillo. No tienen un sueño reparador, se mueven en la cama. A diferencia del adulto, no están somnolientos sino hiperactivos, los maestros se quejan porque se distraen; en algunos casos hay trastorno de atención, problemas cognitivos, de aprendizaje, cerebrovasculares y de presión arterial.

¿Otras complicaciones? Deformidades craneofaciales porque son respiradores bucales. Sus dientes se desproporcionan (van a salir en mala postura), los paladares se atrofian y el ‘piso’ de la nariz se levanta. “Por eso hay que examinarlos y realizarles radiografías para ver esas vías”.

Cuando tenemos pacientes con trastornos de aprendizaje y atención interviene un equipo multidisciplinario. No solo se requiere del otorrinolaringólogo, también del neurólogo, terapista de lenguaje y si tiene irregularidades en la dentición, el odontólogo pediatra o médico ortodoncista.