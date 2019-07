Margatita Magaña disfruta de su maternidad

La actriz mexicana decidió alejarse por un tiempo de la televisión y se dedicó a su faceta de mamá. Tiene 39 años y vive en su natal Mérida, Yucatán.

Margarita inició su carrera actoral a los 15 años de edad. Su nombre empezó a sonar más a raíz de su participación antagónica en la telenovela Teresa (2010), una producción de Televisa, donde interpretó a Aída. “Aída fue lo máximo. Era una berrinchuda, era la típica hija de papá que hacía pleito y gritaba y todo, pero fue un personaje muy bonito y que para mí en mi carrera fue importante. Yo lo guardo con muchísimo cariño”.

En 2017 luego de grabar ‘Me declaro culpable’, tomó la decisión de alejarse por un tiempo del mundo de la actuación para poder dedicarse a su maternidad. “No he grabado telenovela porque tuve mi hijo, Mateo y me dediqué a ser mamá, como que me di la oportunidad y me regalé ese tiempo de estar con mi chiquitín y estamos ya empezando a calentar motores para poder regresar”.

La actriz reside actualmente en el estado mexicano de Yucatán, junto a su pareja y sus tres hijos: Shakti, de 19 años, Constanza, de 7, y Mateo, de 4. Reconoce que se ha vuelto una adicta a las redes sociales. “No sé qué pasa pero me está gustando mucho como ser creadora de tu propio contenido”.