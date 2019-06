Estas son las tendencias de maquillaje y peinados para novias en 2019

¿Ya tiene listo el vestido pero aún no elige el peinado y maquillaje perfecto para el día de su boda? Téngalos presente porque con ellos logrará que todo el look sea armónico y destaque positivamente. No olvide que lo más importante es que se sienta cómoda y realce los rasgos que más la favorezcan.

Maquillaje perfecto

La maquilladora Éricka Borja aconseja para este evento “un look muy natural pues habrá fotos de recuerdo y la novia cada vez que las vea debe sentirse linda”. No importa si es en el día o la noche, en un espacio cerrado o al aire libre, el maquillaje será uno de los puntos focales. La prueba de maquillaje es necesaria, la especialista sugiere hacerla uno o dos meses antes.

Recomendaciones

Prepare la piel con una limpieza facial profunda así se eliminan las impurezas y puntos negros dejando la piel sana. “Opte por hacerla una semana antes de la boda porque durante la sesión con el cosmetólogo o dermatólogo se abren los poros, la piel queda irritada y si se aplica el maquillaje no va a lograr un resultado prolijo”, explica Borja. La experta recomienda, posterior a la higiene, aplicarse agua micelar y protector solar para evitar manchas.

El día de la boda

La maquilladora y estilista Rafaela De Campos recalca que el primer paso es colocar mascarillas y cremas hidratantes para lucir una piel más brillosa, humectada y sana (es favorecedor si usa estos productos días antes). Tenga presente que todo lo que se aplique en el rostro debe ser de amplia cobertura y a prueba de agua.

Las especialistas dan sus consejos

-La sombra de ojos debe ser de tonos suaves como el rosa, crema, café claro, champagne y beige. El estilo es clásico y no se recomienda sobrecargar la mirada con tonos muy oscuros como el negro. Si desea un resultado más brilloso,utilice sombras satinadas.

-El delineado con tonos oscuros (como café o negro) es un paso importante, pues sirve para realzar la mirada pero no debe ser exagerado. Pueden usarse tres capas con sombras, lápiz en crema y finalmente con plumón para una máxima duración.

-La base y corrector líquido (para ojeras y manchas) se difuminan uniformemente. Para evitar la piel grasosa, sellar con polvo.

-Prefiera labiales en tonos como el coral, rosa y durazno. El rojo es una opción arriesgada para looks más glamurosos. Una técnica para que dure más es primero delinear la boca con el lápiz de fondo, luego colocar el labial mate y finalmente sellar con gloss.

-Los contornos en sombra dan un acabado más natural.

-Para lograr un look más duradero durante la celebración aplicar un sellador en spray, agua termal o de rosas.

¿Y los peinados?