La importancia de la luz en los baños

Ingresa a él varias veces al día, para lavarse las manos, los dientes, entre otras necesidades, por lo tanto es importante que la iluminación de este espacio sea la adecuada. Para ello considere la temperatura del color, que consiste en la cálida (amarilla), fría (blanca) y neutra (rango medio); esta última es la indicada, ya que permite ver los tonos tal cual son, explica Valeria Palacios Klein, diseñadora de interiores e iluminación.

“Con la cálida por lo general las tonalidades se distorsionan y no se logra llegar al color adecuado. Asimismo, da la sensación de confort. La fría pone ansioso y la neutra ayuda a realizar tareas de forma efectiva”.

Otro punto que debe considerar es que hay varios tipos de luz: la natural, que la da el sol; la funcional, que tiene un objetivo específico (algo puntual para cumplir, como afeitarse); y la general, que es la que alumbra todo el ambiente y se la coloca en el tumbado.

Decotips

- Antes de iluminar piense en la dinámica del baño, es decir para qué ha sido destinado: maquillarse, solo cambiarse de ropa, es de visita, es el máster, etc.

- Qué tipo de luminarias desea instalar. Pueden ser apliques en el espejo, ojos de buey, lámparas, entre otros. Por ejemplo, si va a maquillarse, la luz no debe estar sobre su cabeza, sino de frente a su rostro, para que no le genere sombras. Así tendrá toda la claridad en su plano frontal. Esta luz es funcional porque la emplea para algo concreto y no requiere prender las otras. Si logra que sean independientes, ahorrará mucha energía.

- Sensores en baño de visitas. Si quiere ahorrar más en esta zona, se puede poner un sensor que las apague automáticamente. Una vez que no haya movimiento, después de tres minutos todo quedará oscuro.