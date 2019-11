Los beneficios para la salud de ir a un restaurante, cine o parque completamente solo

Al igual que ella, existen miles de adolescentes, jóvenes y adultos que por diversos factores descuidan su espacio personal, concentran su energía en los otros y no dedican al menos un par de horas a la semana para estar completamente solos. Sobre ello, la psicóloga María Gracia León asiente que en todas las etapas de la vida es importante mantener la individualidad “no necesariamente porque no se quiera compartir con quienes nos rodean, sino por el hecho de aprender a estar solos. Hay pánico y terror a la soledad porque en muchas ocasiones se la aprecia como algo negativo y por eso, constantemente, las personas se inclinan por estar siempre con alguien más, lo cual en extremos, puede generar dependencia”.

Ahora que terminaron, tomó conciencia de que había descuidado sus gustos personales y dejó de ser su propia prioridad para cumplir los deseos de la otra persona y por eso, poco a poco, está volviendo a hacer lo que más le gusta para que no ocurra lo mismo en una nueva relación.

Ivette era una persona completamente extrovertida e independiente antes de iniciar su relación con Andrés. Cuando aún no eran novios, ella disfrutaba entrenar en el gimnasio e ir al cine sola sin ningún problema. Sin embargo, durante el tiempo que estuvieron juntos, todas esas actividades, que formaban parte de su esencia, desaparecieron porque prefería hacer solamente los planes que él decidiese para que esté feliz.

Exponerse a este tipo de tareas genera espacios para meditar y aprender a disfrutar de su propia compañía. Le enseña que para hacer algo, no se necesita de nadie porque en ocasiones el tiempo suyo no es compatible con el resto.

También hay que entender que la pareja no está disponible todo el tiempo y en ocasiones está bien quedarse en casa, ir a un restaurante, parque, viajar o ver una película sin su compañía. “La pareja es para compartir la vida juntos, sin quitarle la que ya tiene. No es faltarle el respeto porque antes de que ella llegue, cada uno tenía sus propios hobbies y afinidades”, aconseja León.

Así lo recalca el psicólogo Enrico Bonfanti, quien acentúa que lo ideal es que cada uno, por separado, tenga espacios recreativos o de esparcimiento porque “eso permite que al regresar con la pareja, ambos tengan mucha más energía, mejor ánimo y no se sature la relación. Además, si en algún momento no está la otra persona, hay que comprender y aceptar que mi vida sigue”.

Aunque en la juventud suele haber más tiempo para hacer actividades solos, si se tiene hijos no es egoísmo querer dedicar un espacio para sí, sin la preocupación o responsabilidad de estar siempre atento a las necesidades de ellos. “Hacerlo cada cierto tiempo no lo hace ni mala madre o padre. No hay que olvidar las etapas como mujer u hombre, pese a las demandas o roles”, afirma León.

En los más pequeños