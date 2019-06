Libros claves para aprender sobre moda

-The Little Dictionary of Fashion

Este libro creado por el diseñador francés Christian Dior en 1954 es una guía atemporal útil para crear una variedad de opciones al vestir de forma acertada, elegante y manteniendo un buen estilo. Lo importante, es descubrir que no es obligatorio gastar cantidades altas de dinero para verse bien.

“He compilado un libro que me parece que no es muy largo, para que no se vuelva tedioso, ni demasiado corto como para parecer insuficiente, y por eso lo he llamado Pequeño diccionario de la moda”, escribió Dior como un abreboca en el prefacio de su obra.

Entre los consejos que de en el ‘pequeño diccionario están: “No compren muchos accesorios baratos, es mejor comprar poco pero bueno”, “La cartera no es un basurero. No puede llenarla de cosas innecesarias y esperar que dure y que se vea linda y bien tenida”, “Llevar un diamante gigante en el dedo solo demuestra que una mujer tiene dinero; no significa nada en términos de elegancia”.

-Descubriendo a Coco