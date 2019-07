Labiales personalizados

Sin duda es el sueño de cualquier chica, porque sé sincera... ¿no te ha tocado mezclar lápices de labios para obtener el color que deseas? Pues con la opción que te da la firma española ‘Yoo Makeup’ (acrónimo de Your One & Only) dejarás a un lado esta forma de proceder, porque hoy puedes diseñar tu propia barra de labios desde una plataforma digital que te permite escoger sus componentes hasta la caja que lo contiene.

Son productos que no contienen gluten, talco ni han sido testados en animales (probados en especies), pero sí contienen conservantes y antioxidantes naturales, filtro solar y sus pigmentos son de grado cosmético.

Pero... ¿cómo haces para obtener el tuyo? Entra al sitio web www.yoomakeup.com. Si no quieres complicarte para nada e irte a lo seguro, elige uno de los lipsticks más vendidos, mas si deseas experimentar selecciona tu color dentro de la paleta, ya sea en versión suave o fuerte: el marrón, naranja, rojo, rosa o audaz (que trae tonos poco tradicionales púrpura, verde, etc.) De igual manera cuentas con la alternativa de ver tu creación sobre varios tipos de piel, así tendrás una idea de cómo te quedará a ti.

Asimismo puedes escoger el efecto, ya sea mate o cremoso. También, si te apetece puedes añadirle un ingrediente extra (pero te costará un poco más, 1 euro adicional) como nuez de coco, sésamo orgánico, semilla de uva (reparador) y rosa mosqueta (antiaging), y para ello te informará cuáles son las propiedades de cada uno y así te animes a seleccionarlo.

Además te aconseja cómo aplicar cada labial y te recuerda que en 72 horas tendrás tu envío. Otro punto a favor es que tienes el chance de ponerle un nombre, añadirle un dibujo, todo por 29 euros, que serían casi 33 dólares, la creación más sencilla. Este puede ser un fabuloso regalo para cualquier amiga o para ti misma...