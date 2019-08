Kelly McGillis: “Estoy vieja y gorda, y aparento la edad que tengo”

En la nueva producción, Tom Cruise (57) volverá a ponerse en la piel del piloto estadounidense, 34 años después. Sin embargo, la nueva temporada no contará con la participación de Kelly McGillis, quien le dio vida a Charlie.

La intérprete, de 62 años, confirmó en una entrevista con Entertainment Tonight que no formará parte de la secuela dirigida por Joseph Kosinski y explicó que los productores no se pusieron en contacto con ella. “Oh, Dios, no. Estoy vieja y gorda, y aparento la edad que tengo, y eso no es de lo que va esto. Prefiero mucho más sentirme segura en mi propia piel y en quién soy que dar valor a todas esas otras cosas”, dijo. Cuando se le preguntó si asistirá a alguno de los eventos promocionales relacionados con la nueva película respondió: “No sé cómo responder a esto porque no ha sucedido. Además, si ocurriera, tendría que evaluar dónde estoy, qué estoy haciendo, qué está pasando. No puedo proyectar lo que haré o no haré en el futuro. No tengo idea porque no sé dónde estaré”.

Sobre los filmes. “Las películas son cosas extrañas. Realmente no mantengo contacto con nadie”, continuó, y agregó que aún no ha visto el avance de la secuela. “He hablado con un par de personas alguna vez pero la verdad es que las películas son situaciones de trabajo muy extrañas porque hay muchas personas que se unen de diferentes partes del mundo”, añadió.

Actualmente reside en Carolina del Norte junto a sus dos hijas y hace cinco años fue diagnosticada con un trastorno hereditario llamado alfa-1 antitripsina (aumenta riesgo de enfermedades en pulmones e hígado).