Tomarse de las manos alivia el dolor

Estar cerca de los seres queridos (como amigos, familiares o pareja); puede ser de gran ayuda para desconectarse del estrés del trabajo, dejar a un lado los problemas económicos y solucionar problemas de diversas áreas. Sin embargo, estudio descubre que si además existe el contacto físico al tomarse de las manos ante un momento en donde la una de las personas sufre dolor, esta acción lo puede ayudar a disminuir esa aflicción.

Esto es así, pues un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Colorado y la Universidad de Haifa publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, presentó que cuando las personas tenían las manos juntas además de sincronizarse la respiración y el ritmo cardiaco, también había una uniformidad en las ondas cerebrales lo cual, mencionan, ayuda a que se disminuya el nivel de dolor. Beneficio que en realidad, no se podría conseguir con la comunicación a través de los dispositivos digitales.

La investigación fue hecha junto a 12 parejas con edades desde los 23 a 32 años en las que a una de ellas se la sometía por varios minutos a un dolor leve mientras se hacía el análisis. “Este hallazgo ilustra el poder y la importancia del contacto humano (...) Parece que el dolor interrumpe totalmente con esta sincronización interpersonal entre las parejas y el tacto lo trae de regreso”, mencionó dentro del artículo su autor Pavel Goldstein.

¿Por qué surgió el interés de investigar sobre este tema? El autor explicó que fue porque cuando estuvo junto a su esposa durante el nacimiento de su hija, cuando él le daba la mano, podía evidenciar que su dolor era menos. Y aunque el estudio fue hecho con parejas, también pueden verse evidenciado la disminución del dolor si esta acción se la hace con cualquier ser querido.

“Estudios previos muestran que podemos comunicar nuestras emociones mediante el tacto. Por ejemplo, un estudio pidió a las personas que toquen a una persona con una emoción específica en mente, como la tristeza, y la persona que se tocó tuvo que adivinar la emoción, lo que pudieron (...) Podemos expresar nuestra empatía mediante el tacto. Algunas personas pueden incluso tener un toque más empático que otros. Mostramos en este estudio que podemos ser capaces de afectar la analgesia con el tacto”, expresó Goldstein.