Infoxicación: adicción a la información

Se meten a una página web, luego a otra, y así pasan varias horas al día. Lo mismo hacen con las redes sociales, pues estas también les proporcionan datos.

La adicción a las tecnologías de la información hoy tiene su nombre y expertos en salud mental de Estados Unidos la han denominado Desorden Compulsivo On Line, una de las más de 150 adicciones comportamentales conductuales de la dependencia tecnológica, señala la doctora y psiquiatra Julieta Sagñay. Ella asegura que el cerebro es un órgano adictivo, le gusta la reiteración del placer y cuando siente la señal de la gratificación y recompensa pide repetir.

El problema se evidencia con la pérdida de control, que tiene etapas y la experta las define en experimental, dependencia y crónica. “Ellos no se van a dar cuenta de lo que les pasa porque no van a robar o matar por estar prendidos en el teléfono, no llegan a tener los comportamientos que producen las otras drogas”.

¿Cuándo me paso de la raya? Cuando se le da prioridad por sobre la familia, trabajo, relaciones. O cuando lo hace paralelo a alguna actividad. Y es nocivo cuando realizarlo no es necesario, a menos que trabaje como periodista o una rama afín, indica el psicólogo clínico Johnny Mero. Las conductas adictivas tienen un patrón obsesivo y compulsivo. La primera es el pensamiento recurrente y la segunda es el acto, con su realización el individuo se calma.

Hay que prestar mucha atención a los jóvenes, quienes no han alcanzado una madurez reflexiva que les permita discernir lo que lee, puntualiza Sagñay.

Para Joel Cañarte, psicólogo clínico y experto en adicciones, las más propensas son aquellas personas que no tienen actividades regulares, son sedentarias, tienen complicaciones con los límites, poco organizados con su agenda o tiempo. “Realmente todos están propensos a presentar este tipo de desorden”, sostiene Cañarte.

Sagñay coincide. Lo atribuye a una predisposición genética, pero también dice que influye la personalidad y la familia, porque no todo el mundo con acceso a la información va a hacerse adicto. “Hablamos de la vulnerabilidad genética, si en la familia hay personas con conductas adictivas (a la comida, drogas, trabajo, etc.) cualquier generación puede tenerlas. Las tecnologías no te hacen adicto, descubren al adicto”, precisa la galena, quien habla de la comorbilidad, que esto no viene solo sino que tiene otros factores relacionados.

Los ‘sabelotodo’ y ‘multitareas’