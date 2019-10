Su vida es una fiesta

Es conversador, amiguero, espontáneo y bromista. Cuando al guayaco le interesa algo crea un espacio, un grupo y pertenecen a él los que tienen esa vinculación, ya sea por gusto, aficiones o preferencias, allí aparece su lado psicoemocional, indica Jonathan Suárez, experto en Psicología Social. Se asocia con facilidad y hace amistades rápido, como se dice comúnmente ‘consigue a su pata’, incluso hasta en los velorios, asevera el sociólogo Juan Salazar.

Esté o no en condiciones, no importa, él igual va hasta la cancha de fútbol para irse de peloteo con sus ‘panas’. Ya no espera el fin de semana para hacerlo, saca tiempo de donde sea y si puede establece un día para la hazaña deportiva, con campeonato y todo. Esta actividad la aprovecha para afianzar sus lazos de amistad. También hace lo mismo con el ecuavóley, la práctica del running, crossfit o las pedaleadas en bicicleta.

Respecto a la distracción, el guayaco siempre farrea, se va de chiva o karaoke, de preferencia en quincena y fin de mes para que la salida sea completa (comida, bebida y baile). El sitio es lo de menos, solo busca divertirse y pasar un buen rato entre amigos, dice Salazar, quien afirma que la comida es un eje transversal de las relaciones sociales del guayaquileño. Es un ritual de al menos una vez a la semana comer afuera porque la gastronomía ofrece muchas alternativas para todo gusto y bolsillo.

“Es más, conoce o pregunta dónde sirven los mejores bollos (cocina sectorizada). Le gustan los lugares donde le despachen bien, sentirse satisfecho y siempre pide la infaltable yapa. Si le das un plus, te lo ganaste”, manifiesta Suárez, quien señala que al guayaco le atrae el humor y el microteatro de temáticas superficiales. Asimismo están los amantes del teatro callejero que se ‘monta’ en el centro de la urbe. “Él, arma planes, así no tenga plata, por lo general hace las cosas de forma impulsiva”.

El clima ayuda

No es determinante, pero influye, aseguran ambos expertos. Salazar indica que lo alegre, espontáneo, jovial y divertido es propio de los ciudadanos de localidades costeñas, como Cali, Lima y la Perla del Pacífico. El clima cálido le hace salir de casa, el frío le mantiene en ella o por lo menos se reduce las ganas de marcharse.

El experto en salud mental sostiene que incide bastante. “En los países nórdicos la gente vive más sola, es más fría y tiende al suicidio, lo revelan estudios”.