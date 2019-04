Gigi Roseney: Versatilidad en un clic

¿Cómo comenzó todo?

Su madre, Gisella Ceccovilli, quien también modelaba, cuenta que de niña le llamaba la atención la ropa que vestían los maniquíes en centros comerciales. El flash de la cámara la ama desde pequeña, solo que ella no lo sabía, no se daba cuenta, pero en las gráficas familiares y con amigos era imposible que no destacara, no solo por su estatura (1,76 m), sino también por esa mirada verde turquesa dramática que atrapa.

En Ecuador colaboró con Fabricio Celleri, Yoli Neme, Mia Morla, etc., mas cuando se mudó a Nueva York, el dueño de la agencia Gucaya Model Management, Guillermo Campaña la contactó con su actual compañía, Silent Models. “Yo había pasado la página, estaba trabajando en lo que estudié, finanzas, pero desde que le dije que sí, no pasaron ni tres días y ya estaba desfilando. Desde entonces no paro”.

Es que la moda a ella no la incomoda. Al contrario, le trae felicidad. Se divierte tanto, que olvida que es su trabajo. Todavía no cree lo que está viviendo. Y es que si fuera posible representar las virtudes en pasarela, Gigi simbolizaría la humildad.

Cuando no está entre prendas de vestir y maquillaje, está entre números y calculadora. Labora medio tiempo en una firma de abogados, en el área de transacciones para Latinoamérica. Tiene como meta, a corto plazo, estudiar una maestría en finanzas.

Se la percibe frágil, pero es fuerte, decidida, arriesgada, sin límites, disciplinada, de objetivos. Un día puede llevar un vestido de alta costura y al otro ponerse un disfraz de pingüino y subirlo a sus redes. Reír es parte de su esencia. No tiene un estilo en particular, solo viste lo que le gusta. No es de tendencias, solo tiende a sonreír.

Todo logro tiene precios que pagar, y uno de ellos es no estar con su familia, a la que procura ver mínimo seis veces al año. Otro es la administración del tiempo, pues confiesa que se le hace difícil, pero está en ello, sobre todo ahora que está desarrollando un proyecto personal, el cual mantiene en secreto, pero asegura que este año saldrá a la luz y está relacionado al ámbito de la moda.